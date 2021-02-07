السعودية تتحدث عن إعادة فرض "حظر التجول" لمواجهة الوباء

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال الشلهوب، في مؤتمر صحفي نقلت عنه قناة "الإخبارية": "القرار بيد المجتمع، ومتى دعت الحاجة لاتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان، وهذا هو نهج قيادتها؛ سيتم اتخاذ ما يلزم وفق ما تتطلبه المرحلة".

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وأضاف أنه تم ضبط 31 ألف مخالف (للإجراءات الاحترازية) الأسبوع الماضي، وأن هناك عدم التزام بهذه القرارات (الإجراءات)؛ مؤكدا أن القرار بيد المجتمع، وما تراه الجهات الأمنية، يأتي بعد ذلك.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي: "أجدد التذكير، أنه كما نجحنا في المراحل السابقة، نستطيع أن ننجح في المراحل القادمة، ونتجاوز هذه الأزمة".

وأوضح العبد العالي أنه

يُسجل ارتفاعا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فيالسعودية؛ وأن الحالات الحرجة ارتفعت بنسبة 35 بالمئة.

ورصدت وزارة الصحة السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 317 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ وسجلت 5 حالات وفاة، و278 حالة تعافي من المرض المتسبب به الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بعدوى كورونا في المملكة 370278، وعدد حالات الوفاة 6402؛ فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 361515.