بعد عام من إغلاقها... المدارس تستقبل الطلاب في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وتأتي العودة ضمن خطة وضعتها وزارة التربية لإعادة أكثر من مليوني طالب بشكل تدريجي، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة "الغد" فقد عاد اعتبارا من اليوم نحو 773 ألف طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والثانوية العامة إلى مدارسهم لتلقي التعليم المباشر.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الغفور القرعان إن حوالى 288 ألفا آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 شباط/ فبراير الحالي.

وأوضح أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ عددهم أكثر من مليون ومئة من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، سيعودون اعتبارا من السابع من آذار/مارس المقبل.

وكان التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف آذار/مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي،

وتراجع عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في المملكة بحيث تسجل حاليا نحو ألف إصابة يومية بعدما كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وفي المجموع سجل الأردن 333 ألفا و855 إصابة و4369 وفاة.