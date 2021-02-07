مواطنون يفاجئون السيسي بهتافات أثناء تفقده منطقة عشوائية... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأثناء إبداءالرئيس المصري بعض الملاحظات خلال تفقده لأعمال التطوير، احتشد عدد من المواطنين لتحيته مرددين "بنحبك ياريس".

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اطلع السيسي خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي السياق، وجه السيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.

وطالب بتحديد الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

كما وجه بربط تلك المناطق بشبكة الطرق الجديدة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.