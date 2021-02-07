التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "أنصار الله" تجاه السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن التحالف إعلانه " اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية ".

وتابع بيان التحالف أن "الميلشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، ونتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم صرح مصدر في السلطة المحلية بمأرِب لوكالة "سبوتنيك"، بأن دفاعات التحالف العربي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مدينة مأرِب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.