الملك سلمان يوجه رسالة للجمارك السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "الجمارك السعودية" على "تويتر" اليوم الأحد، وقالت إن "الملك سلمان يوجه برقية شكر للجمارك بعد عملية الضبط الأخيرة لكميات كبيرة من المخدرات".

ولفتت الجمارك السعودية إلى أن "برقية الشكر نظير جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة"، بينما وجهت دعوة عامة بضرورة التبليغ في حال الاشتباه بعمليات التهريب.

يذكر أن الجمارك السعودية ومكافحة المخدرات شاركتا في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 20 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر بميناء جدة الإسلامي، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن جهودها لمحاربة المخدرات.