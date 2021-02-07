شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: أكثر الحالات كورونا القائمة حاليا نتيجة المخالطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة نجاة أبو الفتح، من النتائج المؤسفة التي تنتج عن التجمعات وعدم التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي لكونها أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبينت أبو الفتح أنه خلال هذه المرحلة الحاسمة من التعامل مع الفيروس، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات القائمة، منوهةً بأن فريق تتبع أثر المخالطين قد رصد أن أكثر هذه الحالات كانت نتيجة للمخالطة في التجمعات العائلية، داعية إلى أهمية الالتزام من أجل البحرين بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة إن التكاتف المجتمعي مطلوب بعزم متجدد من قبل الجميع لمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة للتعامل مع الفيروس ودعم كل الجهود المبذولة في هذا الجانب، موضحة أن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة ينعكس سلباً على مجمل الجهود التي بذلت لحماية كافة أفراد المجتمع من هذا الفيروس.

وشددت على ضرورة تجنب التجمعات العائلية الكبيرة واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل مع تجنب المخالطة بالذات مع كبار السن وأصحاب الأمراض الكامنة وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من مخاطر الفيروس ومضاعفاته، مشيرةً إلى تسجيل حالات بأعداد كبيرة ضمن محيط العائلة الواحدة نتيجة لعدم الالتزام والمخالطة في التجمعات العائلية الكبيرة، حيث تم انتقال الفيروس عبر سلسلة متعددة من المخالطين والتي تطلب على أثره إدخال بعضهم إلى أحد مراكز العزل والعلاج لتلقي العناية اللازمة.

وناشدت مديرة إدارة الصحة العامة بالتحلي بالمسؤولية والواجب الوطني والذي هو مطلب مجتمعي أساسي الآن للمساهمة في خفض الحالات والحد من انتشار الفيروس لحماية الشخص نفسه وأسرته ومجتمعه من تداعيات هذا الفيروس، والمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم حيث أن التطعيمات وسيلة فعالة تهدف للوقاية من الأمراض.