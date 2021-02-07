شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: اعتراض طائرتين مفخختين حوثيتين أطلقتا نحو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى، اعتراض طائرتين مفخختين حوثيتين أطلقتا نحو السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ليبلغ عدد الطائرات التي اعتراضها والتى كانت موجهة باتجاه السعودية اليوم 4 طائرات.

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف التحالف العربى، أن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.