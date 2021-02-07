شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: تنفيذ خطة "التطعيم ضد كورونا" جزء من الأمن الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا تأتي حفاظاً على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل، باعتبار اللقاح الآمن إنجازاً علمياً كبيراً، وانطلاقة جديدة في مواجهة هذا الوباء.

وقال عبيدات - خلال كلمة له بمجلس النواب الأردني اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إن العودة الآمنة لعمل القطاعات المختلفة، ليس شعاراً، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع جائحة كورونا، تتضمن تأمين ما يلزم من لقاحات لأكبر نسبة من ساكني المملكة، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، والعمل معاً لتعزيز ثقافة الالتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامات.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية أبرمت اتفاقات ملزمة لتوريد لقاحات تكفي لـ23 بالمئة من المواطنين، كما أن العمل جارٍ لزيادة هذه النسبة، وصولاً إلى تطعيم نحو 3 ملايين شخص، مؤكداً أن نجاح مشروع التطعيم الوطني يعتمد على توفر اللقاحات، والقدرات اللوجستية المتعلقة بإيصال اللقاح بشكل آمن، وهو ما تضمنته خطة وضعتها الحكومة، فضلاً عن تعاون المواطنين من خلال التسجيل على المنصة.