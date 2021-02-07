شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى يمنى: قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بمحاولة هجوم غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصدر عسكرى يمنى، تأكيده سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بمحاولة هجوم غرب مأرب.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الإيراني اليوم الأحد، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يزور إيران حاليا للمرة الأولى لبحث الأزمة في اليمن.

وقال التليفزيون الإيراني "وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث إلى طهران في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين".