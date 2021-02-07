شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها ميلشيا الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفى صباح اليوم (الأحد) تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.