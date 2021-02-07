شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مواصفات هاتف «Xiaomi Mi 11 Pro» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني فيصل السيف تسريبات جديدة عن هاتف +Xiaomi Mi 11 Pro. وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مواصفات الجهاز تتمثل في شاشة 6.81” بدقةQHD+وتردد 120Hzوتردد لمس 480Hzمع معالجSD888وتقريب يبلغ 120x. وسيأتي الهاتف مع كاميرات رباعية خلفية، الأساسية منها بدقة 50MPمن سوني،كما سيزود ببطارية أكبر من النسخة العادية مع دعم شحن لاسلكي بقدرة 67W.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على مواصفات هاتف «Xiaomi Mi 11 Pro» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.