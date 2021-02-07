شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مشروع “تحديث أسطول عربات الإطفاء والإنقاذ المطورة”، الذي يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز منظومة خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات السعودية.

ووفرت الهيئة سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات المواد الخطرة وفق أحدث المواصفات الفنية للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لعربات مكافحة حرائق الطائرات الرئيسية ورفع مستوى الحماية الإطفائية والاستجابة الفعالة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات داخل المطارات.

وتحرص الهيئة على دعم وتأمين درجة الحماية الإطفائية المطلوبة في مطارات المملكة، حيث تلتزم الهيئة بالمعايير المحلية والدولية المتعقلة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ وفق إطار الاهتمام الدولي بخدمات الإطفاء والإنقاذ في مختلف المطارات المدنية في العالم، كما قامت الهيئة بتجهيز أحدث المعدات التي شملت أساطيل المركبات الضخمة القادرة على حمل كميات هائلة من المياه و(المواد الطافئة)، وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة مما يمكن خدمات الإطفاء والإنقاذ من الوصول إلى أي حادث أو حريق قد يقع -لا قدر الله- في محيط أو مرافق المطار خلال أوقات قياسية حسب ماهو معمول عالميا.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت لتأهيل فنيين من الكوادر الوطنية المتخصصة في خدمات الإطفاء والإنقاذ في العمليات والسلامة بمختلف المطارات السعودية، حيث تؤدي الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيس في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتقدم جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بالمملكة.