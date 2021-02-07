شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: اعتراض وتدمير «مسيرة مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وأكد التحالف، في بيان لها اليوم، أن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

وأضاف التحالف العربي “سنتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.