شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يوجه بمنع الجلوس والافتراش بالواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مساء اليوم الأحد، بفتح جزئي للواجهات البحرية وفق عدد من الضوابط والإجراءات للوقاية من كورونا.
وتشمل هذه الإجراءات أيضاً السماح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ومنع الجلوس والافتراش أو الانتظار.
كما تضمن التوجيه السماح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية، وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
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