شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 5 تعليمات مهمة قبل الدخول من الطريق الفرعي للرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حال القدوم من طريق فرعي والرغبة في الدخول إلى طريق رئيسي. وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويرغب بالدخول إلى طريق رئيسي؛ أن يتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامته، وتجنب وقوع الحوادث المرورية. وأوضحت الإدارة العامة للمرور تعليمات الدخول الآمن للطرق الرئيسة على النحو التالي: • إعطاء إشارة التنبيه • الوقوف التام والالتفات نحو اليسار • التأكد من خلو المسار قبل الدخول • إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي • القيادة بسرعة الطريق السريع

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