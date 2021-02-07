شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقطعون طريقا رئيسيا فى بيروت احتجاجا على تردي الوضع المعيشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محتجين لبنانيين يقطعون طريقا رئيسيا في بيروت احتجاجا على تردي الوضع المعيشي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وندد المحتجون باعتقال ناشطين لبنانيين واغتيال لقمان سليم الناشط اللبناني المعارض.

وفى وقت سابق، آثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة

من جانبها، أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".