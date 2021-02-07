شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يطلق النار فى الهواء لإبعاد لبنانيين اقتربوا من الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار فى الهواء لإبعاد لبنانيين اقتربوا من الحدود.

وقبلها قال الجيش الإسرائيلي، إن صواريخ مضادة للطائرات أطلقت على طائرة استطلاع إسرائيلية فوق لبنان لكنها لم تصب هدفها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال سكان تجمع حمصة الفوقا البدوي في الضفة الغربية الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلى بدأ في هدم التجمع مستخدما ثلاث جرافات ترافقها قوة عسكرية.