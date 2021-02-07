شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا: أزمة كورونا كشفت عدم المساواة بين الجنسين والظلم الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله، على أهمية تحقيق المساواة في توزيع لقاحات كورونا، قائلة: "من الضرورى التأكد من أن المساواة في اللقاحات هي أولوية بالنسبة لنا لأن هناك سحابة فوقنا جميعا ليس فوق الدول الفقيرة فقط سواء كنت غنيا أو فقيرا سواء كنت دولة ذات دخل مرتفع أو منفخض هناك سحابة من عدم المساواة".

وأضافت الملكة رانيا، في مقابلة مع شبكة cnn، "أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بكيفية تأثر الأشخاص البعض اكثر بكثير من الاخرين وإنما بقدرتنا على التعافي أيضا، لقد كشفت وأثبتت هذا الجائحة التشققات في نظامنا العالمي فيما يتعلق بعدم المساواة في الدخل وعدم المساواة بين الجنسين والظلم الاجتماعي، ولا يمكن إضافة عدم المساواة في الصحة على رأس ذلك".



الملكة رانيا

وتابعت: "لذلك من الضرورة تماما أن نتعامل مع هذه المشكلات إذا لم تكن المسئولية الأخلاقية دافعا لنا فيجب ان يكون تحقيق الصحة العالمية دافعا على الأقل، وللمرة الأولى منذ 20 عاما عاد الفقر المدقع الى الارتفاع ولقطت سلطت الجائحة حقا الضوء على التشققات الموجودة مسبقا في نظامنا العالمي".

وتابعت: "لقد عززت وكشفت الجائحة تشققات فيما يتعلق بعدم المساواة كما ذكرت سابقا سواء كانت عدم مساواة عرقية او اجتماعية او عدم المساواة بين الجنسين، وجميع هذه القضايا فشلنا في معالجتها في الماضي ومرة أخرى يؤدى هذا الى خلق حالة خطيرة للغاية ومزعزعة للاستقرار لنا جميعا".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن عدد الإصابات الكلي في المملكة ارتفع إلى 332,990 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10072 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4362 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات 52 حالة، فيما غادرت 46 حالة.