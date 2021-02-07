شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرحب بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية ويؤكد العمل معها لإنجاح الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية المغربية ترحيبها بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية مؤكدة على مواصلة العمل معها لإنجاح الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إن تغيير الوجوه في المشهد الليبى كان أمرا ضروريا والهدف الأول للحكومة الجديدة في ليبيا هو توفير الخدمات للمواطن، والمجلس الرئاسي عليه دور في تنفيذ كافة الاتفاقيات.

وأضاف، أن الحكومة الجديدة فى ليبيا والمجتمع الدولى عليهم دور، وهو إخراج المرتزقة من ليبيا وإنهاء وجود الاحتلال التركى بها؛ إذ إن حكومة السراج لديها ميليشيات إرهابية تسعى لإفشال كل الاتفاقيات.