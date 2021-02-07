شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة: السودان يتطلع إلى شراكة فاعلة مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، أن السودان يتطلع إلى شراكة فاعلة مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، أن الإدعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية 1902، الخاصة بالحدود المشتركة، بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار، تنافي الصحة.

وقال قمر الدين، إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إرتيريا بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان، مشددا على التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعمارى، وإيمانه بالحوار البناء كوسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية.