شكرا لقرائتكم خبر عن النظام السوري يرفض قرار تركيا بافتتاح كلية ومعهد لجامعة إسطنبول شمال حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النظام السوري رفضه قرار تركيا بافتتاح كلية ومعهد لجامعة إسطنبول شمال حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت منظمة حقوقية سورية، أن الوجود التركي شمال سوريا احتلال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل وقالت منظمة حقوقية سورية: وثقنا خطف تركيا لـ78 شخصا من مناطق شمال سوريا.

وتابعت منظمة حقوقية سورية: تركيا تعتقل سوريين وتنقلهم إليها وتمارس ضدهم التعذيب.

وفى وقت سابق أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تركيا تعتقل 63 مواطنا في شمال سوريا وتنقلهم للمحاكمة في إسطنبول، وفقا خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.