شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة لمنع الأبناء من دخول الألعاب أثناء الدراسة على «التيمز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة لمنع الأبناء من دخول الألعاب أثناء الدراسة عبر برنامج مايكروسوفت “التيمز”.

وأبان السبع، في مقطع فيديو: إنه بالضغط على الإعدادات على الجهاز اللوحي ثم خيار تسهيلات الاستخدام ثم الضغط على الوصول الموجه وتفعيله.

وأضاف أنه بعد ذلك سيطلب إدخال رمز الدخول من خلال إنشاء رمز سري، مشيراً إلى أنه من خلال تفعيل هذه الخاصية سيتم تعطيل أي ألعاب ويتيح استخدام نظام ” تيميز” فقط.

ولفت إلى أنه في حال بدء الدروس يتم الضغط على الزر الموجود أعلى شاشة الجهاز اللوحي 3 مرات، حيث يتم تفعيل الوصول الموجه والذي سيطلب إدخال كلمة السر التي تم تحديدها مسبقاً.