شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. توضيح رسمي من متحدث «الداخلية» بشأن إمكانية فرض «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن قرار منع التجول بيد المجتمع، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا ومتى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.

وأكد الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد لبحث مستجدات كورونا بالمملكة، أن الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر في ما يخص فرض إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأشار متحدث الداخلية، إلى أن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش يعد مخالفة.

وحذر متحدث الداخلية، كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.

وأكد الشلهوب، استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة.

وحث الجميع على المبادرة بالإبلاغ على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة و 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض في حال مشاهدة أي مخالفة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و5 حالات وفاة، و 278 حالة تعافي.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 370278 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 361515 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6402 حالة وفاة.