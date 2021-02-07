شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية»: الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر بشأن فرض إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: إنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا في مناطق المملكة.

وأضاف الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى محاصرة كورونا.

وأكد أن الجهات الأمنية مستمرة بضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية، ولا زال هناك رصد لعدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية، وارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية بـ 72%.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر فيما يخص فرض إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.