شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث «الصحة» يكشف عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن الدراسات العالمية والمحلية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات كورونا ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن منحنى الحالات الحرجة المصابة بكورونا ارتفع من أدنى مستوى وحتى الآن بنسبة 35%،فيما ارتفاع منحنى الإصابات بـ كورونا مؤخرا إلى 300%، مؤكداً أن القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن التراخي في تطبيق الاحترازات أدى إلى ارتفاع الحالات الحرجة، مؤكداً أن تحور الفيروس ومدى انتشاره تحت الدراسة والرصد.

وأكد أن نتائج لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا مبشرة، وكل لقاح سيحصل على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء فلدينا الثقة بأنه ستتحقق فيه الفعالية والمأمونية.

وأوضح أن الاجراءات الحالية نتائجها ستظهر خلال أيام، مشيراً إلى أن الوزارة لديها إجراءات متميزة لمواجهة فيروس كورونا المتحور .

وأبان أنه تم تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح كورونا، فيما بلغت إجمالي الفحوصات لكورونا 12.6 مليون فحص.

وأكد “متحدث الصحة” عودة المؤتمر الصحفي للكشف عن تطورات فيروس كورونا بشكل متكرر خلال الأسبوع بدلاً من مرة واحدة.