شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزات للخصوصية لتطبيقي سيغنال وواتساب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة المحبوبة والمستخدمة على نطاق واسع في الكثير من البلدان، لكن الشركة تعرضت مؤخرًا لانتقادات بسبب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها. مما دفع الكثير من المستخدمين لاستبادل واتساب بتطبيق سيغنال.



فيما يلي مجموعة من ميزات الخصوصية لتطبيقي واتساب وسيغنال، بحسب ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس:

ميزات خصوصية تطبيق سيغنال

أمان الشاشة

يضمن تطبيق سيغنال منع الآخرين من التقاط لقطات شاشة للدردشة. هناك ميزة تسمى Screen Security، والتي تمنع لقطات الشاشة لجميع الدردشات. يمكنك تمكينه من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات> الخصوصية> أمان الشاشة.

لوحة مفاتيح التصفح المتخفي

هذه ميزة رائعة لا تسمح للوحة المفاتيح بحفظ ما تكتبه. تقول شركة سيغنال إنه بمجرد تمكين لوحة مفاتيح التصفح المتخفي، قد تتوقف لوحة مفاتيح هاتفك المحمول عن التعلم من الإدخال الذي تكتبه. قد لا يتذكر قاموس لوحة المفاتيح المدخلات لاستخدامها لاحقًا للإكمال التلقائي أو كاقتراح. لهذا، تحتاج فقط إلى فتح التطبيق، انتقل إلى قسم الإعدادات> الخصوصية> تمكين لوحة مفاتيح التصفح المتخفي.

قفل الشاشة

يمكنك ضبط قفل بصمة الإصبع على سيغنال، تمامًا مثل واتساب. يمكن للمستخدمين استخدام مستشعر بصمة الهاتف أو رمز المرور للوصول إلى التطبيق. ومع ذلك، لاحظ أنه لا يزال من الممكن الرد على جميع المكالمات الواردة على سيغنال من لوحة الإشعارات.

إعلامات القراءة

على غرار واتساب، لدى سيغنال خيار لتعطيل أو تمكين إعلامات القراءة، والذي يتيح لك بشكل أساسي معرفة ما إذا كان شخص ما قد شاهد الرسائل أم لا. يوفر تطبيق المراسلة أيضًا ميزة لتشغيل مؤشرات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، مما يعني أنه يمكنك تعطيل خيار العرض عند كتابة رسالة. تتوفر كلتا الميزتين في قسم الخصوصية في التطبيق.

خصوصية دعوة المجموعة

إذا أنشأت مجموعة في سيغنال، فلا يمكن إضافة جميع أصدقائك تلقائيًا إلى المجموعة. بمجرد إدخال اسم الأشخاص الذين تريد إنشاء محادثة معهم، يرسل سيغنال دعوة لهم ويحتاجون إلى قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة. على واتساب، هذا ممكن فقط عندما تقوم بتغيير الإعدادات إلى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

ميزات خصوصية تطبيق واتساب

قفل بصمة الإصبع

يتيح لك واتساب إضافة قفل بصمة الإصبع إلى التطبيق، بحيث يمكنك فقط الوصول إلى رسائلك الخاصة. لتمكين هذه الميزة، ما عليك سوى زيارة الإعدادات> الحساب> الخصوصية> قفل بصمة الإصبع. ميزة الخصوصية هذه في واتساب لا تحظر مكالماتك، ولكنها تخفي فقط رسائلك الواردة. يتيح لك النظام الأساسي تشغيل إظهار المحتوى في الإشعارات إذا كنت ترغب في معاينة نص الرسالة داخل إشعارات الرسائل الجديدة.

نظام دعوة المجموعة

يمكن لأي شخص على واتساب إضافتك إلى المجموعة، إذا كان الشخص لديه رقم هاتفك المحمول. إذا كنت لا تريد أن يضيفك أي شخص في مجموعات، فيمكنك تغيير الإعدادات. يسمح لك تطبيق المراسلة بالتحكم في من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات. لهذا، تحصل على ثلاثة خيارات، بما في ذلك "الجميع" و "جهات الاتصال الخاصة بي" و "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء". ويعني الخيار الثاني أن جهات الاتصال الموجودة في دفتر عناوين هاتفك يمكنها إضافتك إلى المجموعات. ويعني الخيار الثالث استثناء بعض جهات الاتصال من إضافتك إلى مجموعة. في هذه الحالة، ستتلقى دعوة للانضمام إلى المجموعة.

خصوصية الملف الشخصي

يمنحك واتساب القدرة على التحكم في التفاصيل التي تشاركها مع الآخرين في ملفك الشخصي. يمكنك إخفاء صورة ملفك الشخصي عن "الجميع" أو من جهات الاتصال الخاصة بك.

خصوصية “آخر ظهور”

تمامًا مثل خصوصية الملف الشخصي، يتيح لك واتساب إخفاء آخر ظهور لك وحالاتك أيضاً.

خصوصية الحالة

لخصوصية الحالة، هناك ثلاثة خيارات لمن يمكنه رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك. وتشمل هذه "جهات الاتصال الخاصة بي" و "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" و "المشاركة مع فقط".