القوات العراقية تفجر مكانا لعتاد "داعش"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " تمكنت قوة من الفرقة السابعة وخلال واجب للبحث والتفتيش في منطقة البوحردان ضمن قضاء القائم على الشريط الحدودي مع سوريا والى الغرب من محافظة الأنبار العثور على قنبرة هاون عيار 81 ملم عدد 5، قنبرة هاون عيار 120 ملم، تم تفجير المواد اعلاه تفجيرا مسيطر عليه من قبل مفرزة المعالجة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.