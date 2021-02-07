سفير السعودية: حجم استثماراتنا في الأردن وصل إلى 13 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون" فقد أكد السديري أن السعودية تعد من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية.

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ولفت السفير إلى أن بلاده أنشأت شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017 خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن، برأسمال بلغ 3 مليار دولار، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يملك 90% من رأسمال شركة الصندوق، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً، تمتلك 10% من رأس المال.

ونوه السفير بمشروع الرعاية الصحية الذي يقوم عليه الصندوق، مؤكدا أن حجم الاستثمار فيه يبلغ نحو 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وأوضح أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، مشيرا إلى أن حجم تجارة البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، كما أن ميزة تجاور البلدين الشقيقين ووجود عدة منافذ حدودية بينهما تعتبر عاملا كبيرا في توسيع التجارة البينية، ما يتطلب منح تسهيلات أكبر وتعاملات خاصة تسهم في انسيابية التبادل التجاري وتصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والأردن، لم يتأثر بالجائحة، بل ازداد بحسب الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة، وهذا أمر يدل على التنسيق الدائم عالي المستوى بين البلدين في اتخاذ التدابير التي سهلت من انسيابية السلع، ما ساهم في تخفيف أثر الجائحة على التبادل التجاري بينهما.

وعن التعاون الثقافي، لفت السفير إلى أن أعداد الطلبة السعوديين في الجامعات الأردنية تجاوز خلال السنوات الاخيرة 7 آلاف طالب، مؤكدا أن سفارته توليهم كل العناية والاهتمام.