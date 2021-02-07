نجيب ساويرس: حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حزب اغتيالات

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ساويرس: " تحول حزب الله من حزب المقاومة الي حزب الاحتلال والاغتيالات".

وأوضح رجل الأعمال المصري ما يقصده بقوله "احتلال لبنان وحياته السياسية، واغتيال قاداته ومفكريه، من رفيق الحريري الي سمير القصير، وانتهاء بلقمان سليم".

وأكد ساويرس أنه "لن يقوم لبنان إلا بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولاؤه للبنان وليس لإيران".

وقد أثارت تغريدة رجل الأعمال المصري تفاعلا حيث رد عليها أحد المغردين قائلا: هذا الشيء لا أنت ولا غيرك يحق له التنظير به، حزب الله هو حزب لبناني منتخب، قاعدته الشعبية ومؤيدوه تفوق 50٪ من الشعب اللبناني".

وأوضح المغرد أن "كل هذه الحرب الإعلامية وحملات الكذب والنفاق لشيطنته لن تنفع، ونعدكم أن أصوات اللبنانيين في الانتخابات المقبلة ستكون خير دليل".

فعاود رجل الأعمال المصري مشاركة التغريدة طارحا سؤالا على صاحبها يقول فيه: "وجيشه برضه منتخب؟".

يشار إلى أن السلطات اللبنانية كانت قد عثرت صباح الخميس الماضي على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم داخل سيارته، مما أثار ردود فعل كثيرة داخل لبنان وخارجه، خوفا من عودة مسلسل الاغتيالات بحق السياسيين والنشطاء.