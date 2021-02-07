الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بقتل مدنيين بعد قصف حي سكني بصاروخ باليستي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على الأحياء المدنية في مدينة مأرب، ما تسبب في مقتل 3 مدنيين، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

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واعتبرت أن "القصف ضمن الإمعان المستمر للحوثيين في استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب".

وأشارت إلى "تمكن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أرسلها الحوثيون لاستهداف المدنيين".

وأوضحت أن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها بعد سقوط الصاروخ بدقائق، محملة بالمتفجرات، وكان يهدف الحوثيون من خلالها استهداف المكان الذي سقط فيه الصاروخ، في استهداف ممنهج لمنع إسعاف الجرحى إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب وكالة "سبوتنيك" بإسقاط التحالف طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها في سماء مدينة مأرب.

وتمتلك جماعة أنصار الله قوة صاروخية متنوعة وطرازات مختلفة من الطائرات بدون طيار تستخدم في مسرح العمليات داخل اليمن وضد أهداف في عمق السعودية التي تقود تحالفا من دول عربية وإسلامية يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في سعيه لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء قبل أكثر من 6 سنوات.