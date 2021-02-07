الإمارات: التطعيم ضد كورونا سيقتصر مؤقتا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا في الإمارات ستقتصر بصفة مؤقتة على المقيمين والمواطنين المسنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية نقلا عن وزارة الصحة إن التغيير المؤقت في سياسة التطعيم جاء عقب الارتفاع الحاد في الإصابات خلال الأسابيع الماضية "للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي تساعد في السيطرة على الفيروس".

وستحاول السلطات خلال الفترة من أربعة إلى ستة أسابيع القادمة تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وأضافت الوكالة أنه خلال هذه الفترة "يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة".

وقالت الوكالة إن الوزارة "ناشدت أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضاعفت فيه الإصابات اليومية ثلاث مرات في حوالي ستة أسابيع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3977 في الثالث من فبراير.

وسجلت وزارة الصحة 3093 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد.