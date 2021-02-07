شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء بالمملكة.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، تشمل منطقتي عسير، وجازان، وأجزاء من منطقة نجران.
كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح الشرقية على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.
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