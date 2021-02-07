شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تلزم الزائرين لفروعها بإظهار الحالة الصحية في «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نشرت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، تنويهاً هاماً بشأن إلزام الزائرين لفروع الشركة بتفعيل تطبيق توكلنا.

وقالت شركة المياه الوطنية عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أنه سيُطلب من الزائرين لأي فرع من فروع مراكز خدمات العملاء إبراز الحالة الصحية في توكلنا.

وكانت وزراة الداخلية، قد أعلنت عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

وأكدت الداخلية على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات.