البصل الأخضر له فوائد كثيرة للصحة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

البصل الأخضر من الخضراوات التي تساعد على محاربة الأمراض والوقاية منها، وهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C، ويسهم في تقوية المناعة، والحد من الالتهابات، كما يسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وفيما يلي نرصد لكم أهم فوائد البصل الأخضر.



أهم فوائد البصل الأخضر للصحة

يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من فيتامين C، والمفيد في تحسين المناعة.

يحتوي البصل الأخضر على الكروم، والذي يساعد على تنظيم سكر الدم.

يساعد البصل الأخضر على الحد من الالتهابات ومنع العدوى.

يقلل البصل الأخضر من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من مركب كيرسيتين، والمفيد في الحماية من السرطان.

يساعد على التقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

فوائد البصل الأخضر للتخسيس وحرق الدهون

البصل الأخضر للتخسيس

البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من "فيتامين ب 1" والمفيد في الحماية من تراكم الشحوم والدهون في الجسم، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد، والحماية من اكتساب الوزن، فهو يعمل على التقليل من نسبة السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم، لما يقوم به من كبح الشهية، وتقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد، أضف إلى ذلك أن البصل الأخضر يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، والمفيدان في خفض نسبة تخزين الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

البصل الأخضر وضغط الدم البصل الأخضر وضغط الدم

يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتواء البصل الأخضر على المركبات الصحية المتعددة والتي تساعد على تثبيط أداء إنزيم الأنجيوتنسين، وهو الإنزيم الذي يسهم في تضييق الأوعية الدموية والشرايين، وتثبيط البصل الأخضر له يحمي من ارتفاع ضغط الدم.