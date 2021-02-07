مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار بايدن تعيين ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر المجلس بيانا رسميا جاء فيه أن "هذا التعيين سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات ​مؤتمر​ الحوار الوطني وقرار ​مجلس الأمن​ 2216".

وشدد المجلس في بيانه على "أهمية دور ​الولايات المتحدة الأمريكية​ ومساعيها في إنهاء ​الأزمة​ اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق"، مشيدا بـ"حكمة المبعوث الجديد وقدراته وخبرته في المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن.

وأكد بايدن في كلمة له عن السياسة الخارجية: "سنوقف الدعم الأمريكي للأعمال العدائية في اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.