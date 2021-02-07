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ما علاقتها بـ"حزب الله"... إسرائيل تبعث برسالة حادة إلى قوات "اليونيفيل"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل قامت بتوبيخ قوات اليونيفيل خلال لقاء كوخافي بالجنرال ديل كول، بدعوى انتهاك حزب الله اللبناني لقرار الأمم المتحدة 1701. 

© REUTERS / Karamallah Daher

وأفادت الصحيفة بأن كوخافي وجه انتقادات حادة لقوات "اليونيفيل" الدولية، واتهمها بعدم القيام بواجباتها رغم الصلاحيات التي حصلت عليها من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي تقوم إسرائيل ببذل جهود كبيرة لمنع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، بحسب الصحيفة نفسها.

وأشارت إلى أن وجود قوات اليونيفيل لم يأت نتيجة للحرب فحسب، وإنما لوقف أي حروب مستقبلية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. 

وزعمت الصحيفة العبرية أن قوات اليونيفيل تغض الطرف عن انتهاكات حزب الله اللبناني، باختراقه للحدود مع إسرائيل، في وقت طالبت الأخيرة القوات الدولية بما أسمته "ردع" الحزب اللبناني، وحماية الأمن القومي الإسرائيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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