شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لحضور الإجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار ، إن وزير الخارجية العراقي وصل الى القاهرة علي متن طائرة خاصة ، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وانهاء اجراءات وصوله

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصَحّاف، وفقاً لبيان للوزارة، إن الاجتماع الطارئ يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية ، مضيفا أنه من المُؤمل أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مُوحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

ولفت المتحدث، إلى أن الوزير سيلتقي، على هامش الاجتماع، كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية، وسيبحث أيضاً آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في الاجتماع ، مشيرا الى الوزير سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل إليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لاجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة.