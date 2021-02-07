شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس كوورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا".

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 528 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالإضافة لوجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.