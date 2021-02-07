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تأجيل إعلان الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل بإعلان تأجيل الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية.

كانت خلافات أجلت إعلان الحكومة السودانية الأربعاء الماضى، وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".

وفى وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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