شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعلان الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل بإعلان تأجيل الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية.

كانت خلافات أجلت إعلان الحكومة السودانية الأربعاء الماضى، وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".

وفى وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.