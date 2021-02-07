شكرا لقرائتكم خبر عن شرطى إسرائيلى يطلق النار على سيارة بعد هروبها من كمين قرب الناصرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشرطي إسرائيلى لحظة إطلاقه النار على سيارة دفع رباعى بيضاء بهدف إيقافها خلال مطاردة بوليسية على مدخل بلدة اكسال قرب مدينة الناصرة، وأعادت شبكة "روسيا اليوم" نشر الفيديو الذى يسمع فيه الشرطي وهو يطالب سائق السيارة بالتوقف ثم يطلق النار على إطارات السيارة لايقافها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائق السيارة بعد أن نصبت كمين له، بشبهة القيادة بتهور وتشكيل خطر على حياة المواطنين وارتكاب مخالفات سير خطيرة والهروب من الشرطة، ومقاومة السلطات من خلال مطاردة بوليسية هددت حياة الجميع بالخطر.



اطلاق النار على السيارة



السيارة بعد محاصرتها من الشرطة

وفى وقت سابق، أطلقت عناصر من الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في القدس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، وتم نشر فيديو للواقعة.



الشرطة تحيط المكان



الكمين بعد ايقاف السيارة

وعلى جانب آخر، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس السبت، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا وثماني نساء، وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021 نحو (4500) أسير".

وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية "(37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (450) معتقلا"، ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية. كما قال إن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي.