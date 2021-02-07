شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة الخفجي تضبط مواطناً نشر عبارات خادشة للحياء وجاهر بحيازة «المسكر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة محافظة الخفجي، من القبض على مواطن كتب عبارات ذات إيحاءات جنسية وخادشة للحياء ونشرها عبر موقع “تويتر”.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، إنه تم رصد مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص قام بكتابة عبارات ذات إيحاءات جنسية وعبارات خادشة للحياء، بالإضافة لحيازته للمسكر والمجاهرة به.

وأوضحت أن شرطة محافظة الخفجي قامت بتحديد هوية ذلك الشخص والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.