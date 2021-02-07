شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن متصفح «Firefox» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث أمني في متصفح Firefox.

وأوضح المركز أن Mozilla قد أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في المنتجات التالية: Firefox – Windows، وFirefox ESR – Windows.

وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة بتنفيذ برمجيات خبيثة، فيما يوصي المركز بتحديث Firefox إلى نسخة 85.0.1 وFirefox ESR إلى نسخة 78.7.1، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذا التحديث.