شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تطلق منصة للاستعلام عن مكاتب وخدمات الرفع المساحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دشنت الهيئة السعودية للمهندسين، منصة لتمكين المستفيدين من الاستعلام عن ‏مكاتب وخدمات الرفع المساحي، في كافة مناطق المملكة.‏ وأوضحت أن الخدمة الجديدة ستتيح للمواطنين المزيد من ‏الخيارات حول إمكانيات السوق ومعرفة الأسعار التنافسية بين ‏مقدمي الخدمات.‏ وأضافت أن إطلاق المنصة الخدمية، يهدف إلى ‏التعرف على المكاتب المعتمدة، سواء على مستوى المنطقة أو ‏المدينة، والاطلاع على الأسعار، وخلق روح المنافسة.‏ للاستعلام عن الخدمة (هنا)

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