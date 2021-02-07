نائبة محافظ جنوب سيناء: حققنا نقلة كبيرة في التحول الرقمي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الأحد في ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل والذى يتم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أضافت سمير أن "المحافظة عملت علي تعديل الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والميكروفيلم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بما يتناسب مع رؤية 2030".

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وأوضحت أن "60 % من قواعد بيانات المحافظة أصبحت مدققة ضمن منظومة التحول الرقمي خلال 8 أشهر".

وأشارت إلى أن "91 % من مؤسسات المحافظة تم ربطها من خلال أحدث التقنيات، إضافة إلى عمليات التدريب التي جرت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات".

وتابعت قائلة "شملت عملية التطوير أيضا تصميم بعض التطبيقات الخاصة بالمحافظة لمعرفة كافة الخرائط المرتبطة بالبنية التحتية والحدود، بما يساعد على عدم التعديات".

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قد صرح في وقت سابق، بأن ما أنجز في 6 سنوات بشرم الشيخ لم يتحقق في 30 عاما، على الرغم من العقبات التي تواجه العالم، وكذلك أزمة السياحة وكورونا".

وقال إن "كافة المشروعات وعمليات التنمية في جنوب سيناء تضاعفت وتيرة العمل بها خلال العام الماضي، وأن جائحة كورونا لم تؤثر على آلية العمل".

وأوضح أنه "مع بداية قلة أعداد المصابين بفيروس كورونا، هناك استعدادات كبيرة وتغييرات كبيرة على مستويات عدة سواء الجانب الأمني، أو البنية التحتية والإنشاءات".

وذكر أن "العمل على تنوع الوجهات السياحية ساهم في استمرار الحركة السياحية بشكل نسبي خلال الفترة الماضية، وأن هناك العديد من الدول التي لم تكن ضمن القائمة التي يصل منها سياحة لشرم الشيخ باتت تتوافد منها أعداد كبيرة".