الكويت... تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا خلال 3 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزير الصباح قوله، إنه "من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر؛ في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا".

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وأضاف، "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر من السكان، بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح الوزير الكويتي أن هناك تعطيل في توريد اللقاحات على المستوى العالمي؛ "حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة الكويتي إلى مركز المسايل، الذي تم بدء العمل به، اليوم، للتطعيم ضد "كوفيد-19".

ويبغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 مليون نسمة؛ من بينهم حوالي 1.3 مليونا يحملون الجنسية الكويتية، والباقي وافدون من عدة دول آسيوية وعربية وغيرها.

وكانت الكويت قد قررت، في ديسمبر الماضي، تطعيم العاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن ضد فيروس كورونا، بعد وصول أول دفعة من لقاح "فايزر - بيونتيك".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بعدوى كورونا في البلاد، حتى يوم أمس، 170036 حالة.