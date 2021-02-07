وزارة التعليم المصرية تقرر إلغاء امتحانات الفصل الأول لتلك المراحل الدراسية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صحيفة "الوطن المصرية" بيانا عن وزارة التعليم المصرية، ذكرت فيه إن الطلاب منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الابتدائي، لن يخوضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، مثل باقي المراحل الدراسية.

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وتابعت بقولها "الطلاب في تلك المراحل الدراسية، يتبعون نظام التعليم الجديد، ولن يخوضوا أي امتحانات حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي.

واستمرت بقولها "الوزارة لا تريد الضغط على هؤلاء الطلاب خاصة في هذا السن المبكر".

وأكدت وزارة التعليم المصرية أن الطلاب في تلك المراحل الدراسية لا يحتاجون لمثل تلك الضغوط عليهم في هذا الوقت الحالي.

أما عن باقي المراحل الدراسية، فقالت الوزارة إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، سيتم عقدها بعد يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وحددت الوزارة يوم 14 فبراير الجاري، لعقد مؤتمر صحفي، ستعلن من خلالها التفاصيل الكاملة، لشكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وتفاصيل امتحانات نصف العام.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 14 من الشهر الجاري من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة لكلا من شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تفاصيل امتحانات نصف العام الدراسي.