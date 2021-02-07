شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 48 مستوطنا اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، انطلاقا من باب المغاربة، مضيفة أن شرطة الاحتلال احتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المصلين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين، لمدة 42 يوما، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" في الوقت الذي كانت تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن استئناف عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الصفدي خلال لقاء مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني ، إن "عودة أعمال الإعمار والترميم في المسجد جاءت بعد جهود دبلوماسية أردنية"، مضيفا أن "الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني كان وسيبقى السند الأقوى للأشقاء في فلسطين".

وأشار إلى "ما تبذله المملكة من جهود مستمرة من أجل إسناد الأشقاء وإنهاء الاحتلال ورفع القهر وتحقيق السلام العادل الشامل الذي تقبله الشعوب والذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وتابع إن موقف الأردن واضح لا يتغير من القضية الفلسطينية حدده الملك في كل منبر محلي أو إقليمي أو دولي. وعندما يحضر الأردن يحضر صوت فلسطين.

وقال إن الأردن يعتبر حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية بالنسبة له"، مشيرا إلى أن "الملك يكرس كل إمكانات المملكة من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.