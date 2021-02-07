شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين فى بحر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت زوارق بحرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة، وذكرت وكالة أنباء فلسطين/وفا/ اليوم أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة ستة أميال بحرية، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات فى صفوف الصيادين، فيما لحقت أضرار بأحد مراكب الصيد.