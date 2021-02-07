شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة من «انستقرام» لإعادة ما تم حذفه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

طرحت منصة انستقرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة جديدة تم حذفها حديثاً” في التطبيق، وذلك لتسهيل إعادة المشاركات المحذوفة.

وتتيح لك هذه الميزة مراجعة المحتوى الذي حذفته، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وReels ومقاطع فيديو IGTV والقصص واستعادتها ، بحسب البوابة العربية للتقنية.

كما تضع إنستقرام هذه الميزة على أنها مفيدة ضد الاختراق، خاصة إذا تمكن المتسللون من التحكم في حساب وبدؤوا في حذف المحتوى. وأوضحت أنها طورت الميزة لمساعدة المستخدمين ضحايا المتسللين، قائلة: “نحن نعلم أن المتسللين أحياناً يحذفون المحتوى عندما يصلون إلى حساب، وحتى الآن لم يكن لدى الناس طريقة لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة”.