شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة من «انستقرام» لإعادة ما تم حذفه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
طرحت منصة انستقرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة جديدة تم حذفها حديثاً” في التطبيق، وذلك لتسهيل إعادة المشاركات المحذوفة.
وتتيح لك هذه الميزة مراجعة المحتوى الذي حذفته، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وReels ومقاطع فيديو IGTV والقصص واستعادتها ، بحسب البوابة العربية للتقنية.
كما تضع إنستقرام هذه الميزة على أنها مفيدة ضد الاختراق، خاصة إذا تمكن المتسللون من التحكم في حساب وبدؤوا في حذف المحتوى. وأوضحت أنها طورت الميزة لمساعدة المستخدمين ضحايا المتسللين، قائلة: “نحن نعلم أن المتسللين أحياناً يحذفون المحتوى عندما يصلون إلى حساب، وحتى الآن لم يكن لدى الناس طريقة لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة من «انستقرام» لإعادة ما تم حذفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.