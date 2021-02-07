شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. تصادم مركبتين على طريق بنبان شمال الرياض يُسفر عن 9 إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق مركز بنبان شمال الرياض، أمس السبت، حادث تصادم مروع بين مركبتين أسفر عن 9 إصابات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة.

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، بأنغرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 15.31 بوجود حادث تصادم بين مركبتين في بنبان شمال الرياض، وتم توجيه 7 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرقة خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع.

وأضاف أنه تبيَّن وجود 9 إصابات منها إصابتان خطيرتان، و6 إصابات متوسطة وإصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تمَّ نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتين لمستشفى السعودي الألماني.

وشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطبية الطارئة للحالات التي يتمّ مباشرتها.